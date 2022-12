Spazi outdoor: come ottimizzare la manutenzione della piscina grazie alle coperture

Attualità

Nazionale

| 07:54 - 22 Dicembre 2022

Dotare il proprio immobile di una piscina esterna è una scelta che presenta una serie di vantaggi, a cominciare dalla possibilità di godere di uno spazio esterno dove trascorrere del tempo libero con la propria famiglia e gli amici.

La piscina, inoltre, rappresenta un vero valore aggiunto alla casa, aumentandone, di fatto, il valore immobiliare sul mercato. È fondamentale però, che essa sia sottoposta regolarmente ad attività di pulizia e manutenzione, in modo che non si usuri.

Si tratta di operazioni che devono essere effettuate al meglio, tuttavia senza alcuni accorgimenti richiedono di essere svolte con frequenza, con il rischio di diventare anche piuttosto dispendiose. Per ridurre al minimo le attività di manutenzione e ottimizzare i costi destinati alla pulizia della vasca e al riscaldamento dell'acqua è possibile installare sulla piscina un'apposita copertura.







Come ottimizzare la manutenzione con le coperture per piscina

Gli altri vantaggi delle coperture per piscina

I diversi modelli di copertura per piscina

Grazie alleè possibile ottenere un livello di efficienza energetica maggiore in quanto il calore accumulato dall'acqua non si disperde. Ne consegue chegarantisce un risparmio sui costi e consente di utilizzare la piscina per tutto l’anno e non solamente durante i mesi estivi.Per disporre di una struttura resistente e di qualità è possibile affidarsi ad aziende specializzate come, realtà di riferimento del settore che da oltre quarant'anni si occupa di progettare e realizzare coperture per piscina di grande funzionalità.Ogni copertura per piscina progettata da Abritaly, infatti, è in grado di fornire una protezione ottimalecosì come di mantenere stabile la temperatura dell'acqua nella vasca.Inoltre, tutti i modelli si caratterizzano per un, che li rende un vero e proprio valore aggiunto allo spazio outdoor. Tutte le proposte in catalogo sono state pensate per adattarsi allo stile di ogni tipo di abitazionee possono anche esserein base alle esigenze del cliente.Oltre a ottimizzare le operazioni di manutenzione, una copertura per piscina permette didello spazio outdoor.Si tratta di un aspetto fondamentale, soprattutto in tutti quei casi in cui siano presentioppure. In queste circostante, infatti, una copertura permette di evitare che si verifichino cadute accidentali in vasca, rendendo il giardino accessibile in ogni occasione senza che sia necessaria la supervisione di un adulto.Inoltre, le coperture per piscinapermettono anche di sfruttare l’area relax per tutto l’anno e non soltanto durante la primavera e l’estate. In questo modo, quindi, è possibile, con ritorno positivo sul benessere di tutta la famiglia.Oggigiorno è possibile scegliere tra, in grado di soddisfare ogni genere di necessità.Nel caso in cui si disponga di un giardino di piccole dimensioni, per esempio, il consiglio è quello di optare per, come per esempio le coperture calpestabili, quelle telescopiche ultrabasse, le tapparelle oppure i modelli piatti.Per ambienti più spaziosi, invece, è possibile orientarsi verso coperture più ampie e, dunque, balneabili all’interno. Ne costituiscono degli esempi leed, così come quelle, che Abritaly per esempio propone in legno e in alluminio.