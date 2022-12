L’Argentina vince i Mondiali, a Rimini esplode la gioia dei tifosi

Attualità

Rimini

| 22:44 - 18 Dicembre 2022

Esplode la festa per la vittoria dell'Argentina anche a Rimini. Oggi (domenica 18 dicembre) il Mondiale di calcio in Qatar ha conosciuto il suo entusiasmante epilogo nella finalissima vinta dall'Argentina contro la Francia. In vantaggio di due reti, la Seleccion di Scaloni si è fatta rimontare, poi nei supplementari Messi e Mbappe, i due campioni, hanno fissato il risultato sul 3-3. Ai rigori il successo dell'Argentina e anche a Rimini, al fischio finale, in tanti hanno invaso il centro storico e l'arco d'Augusto, dove si sono registrati colorati e rumorosi festeggiamenti.