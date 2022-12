Calcio Prima, per il Riccione un punto a Roncofreddo (1-1)

Sport

Riccione

| 19:18 - 18 Dicembre 2022

Il Riccione, nonostante una buona prestazione, non riesce a piegare il Roncofreddo (1-1). Parte col piede giusto l'undici di mister Iencinella che già al 4' con Capriotti impegna Pollini con una conclusione dal limite. All'8' il Riccione passa in vantaggio; Brisigotti sulla tre quarti invece di scodellare la punizione al centro allarga per Fantini sul vertice dell'area sinistra, dribbling e tiro che viene rimpallato con sfera che giunge sul secondo palo dove appostato c'è Gueye che solo e indisturbato insacca di piattone.

Al 15' scontro a centrocampo tra Fini e Baiardi. Fini ne esce con un turbante mentre Baiardi, purtroppo, deve lasciare il campo per un profondo taglio: auguri di pronta guarigione dal Riccione F.C. Partita ferma per le cure del caso per cinque minuti poi si riprende con un Riccione in controllo e qualche buono spunto ed un Roncofreddo con poche idee che non riesce ad impensierire la retroguardia dei bianco-azzurri.

Ma al 44' al primo mezzo errore scaturisce il goal del pari. Palla indietro a Masini che cerca un passaggio centrale, palla intercettata da Brigliadori e dai 25 metri lascia partire un gran rasoterra che non da scampo al portiere.

Nel secondo tempo entrambe le formazioni cercano di portare a casa l'intera posta ma Pollini da una parte e Masini dall'altra dicono di no. Finisce in parità una bella partita dove le due squadre si sono affrontate a viso aperto.

Ora c'è un mese di tempo per ricaricare le pile. Classifica cortissima e tutto è da giocare; promozione, play-off, play-out, retrocessione diretta.