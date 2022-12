Calcio Eccellenza, Savignanese piega il Cattolica 1-0

Sport

San Mauro Pascoli

| 18:29 - 18 Dicembre 2022

Vittoria della Savignanese sul campo amico a spese del Cattolica per 1-0 nell’ultimo impegno dell’anno.

Primo tempo molto teso e privo di grandi occasioni, ma il bersaglio grosso lo indovina Pacchioni, che porta in vantaggio i gialloblù al minuto 27. Si va al riposo con la squadra di Montanari in vantaggio, poi nella ripresa il Cattolica ci prova, ma è espulso per doppio giallo Cuomo; la Savignanese controlla senza soffrire nel finale andando a guadagnare tre punti importanti.

In classifica la Savignanese è appaiata al Medicina Fossatone al quinto posto (37 punti) mentre il Cattolica è terzultimo appaiato alla Comacchiese con 11 punti

Ora un po' di riposo e si riprenderà il campionato l’8 gennaio 2023: la Savignanese a Coriano e il Cattolica in casa contro il Bentivoglio



Il tabellino



Savignanese: Fusconi, Mazzarini, Mazza, Sbrighi (81′ Dhamo), Lambertini, Onofri, Franchini (63′ Battistini), Cassani (71′ Sberlati), Pacchioni, Tola (84′ Zoffoli), Possenti (63′ Nicolini). A disp: Papi, Paganelli, Battistini, Dhamo, Zoffoli, Pianini, Nicolini, Bianchi, Sberlati All Montanari



Cattolica: Mariani, Togni, Ziroli (87′ Vico N), Lo Bianco, Porcelli (46′ Mariotti), Ariyo, Cuomo, Palumbo, Coppola, Gambino (77′ Zampino), Monetto (80′ D’Andrade). A disp: Vico M, Vico N, Mariotti, Trotta, Pellegrini, Zampino, D’Andrade, Galli, Frigerio All Praino



Rete: 27′ Pacchioni



Espulsi: Cuomo