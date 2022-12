Calcio D, tra Sammaurese e Forlì pareggio senza reti

Sport

San Mauro Pascoli

| 18:08 - 18 Dicembre 2022

Buon pareggio per la Sammaurese che al Macrelli blocca sullo 0-0 il Forlì secondo in classifica al termine di una partita molto tosta. I galletti hanno avuto varie occasioni, bravi i ragazzi di Martini a disinnescarle. Dal canto loro anche la Sammaurese ha creasto delle soluzioni pericolose.



Avvio di forza del Forlì che al minuto 11 coglie la traversa con Ronchi. Al 38′ ancora Ronchi, su spizzata di Varriale, mette fuori da pochi passi. Al 39′ si fa vedere Merlonghi che con un elegante tiro a giro impegna De Gori.

In avvio di ripresa Varriale si trova a calciare un rigore in movimento, Piretro è un felino nel parare un gol che pareva fatto. Al 61′ Banchieri è pronto già ad esultare, Gaiola si immola e salva il risultato. Al 78′ Maltoni con una velenosa punizione sfiora l’incrocio. La partita rimane sempre molto intensa, ma le squadre non trovano spazio fertile.



Mercoledì si torna in campo, trasferta a Salsomaggiore.



Il tabellino



Sammaurese – Forlì 0-0



Sammaurese: Piretro, Bolognesi, Canalicchio, Benedetti, Gaiola, Maggioli, Casadio, Scarponi, Merlonghi, Cremonini, Barbatosta (84′ Misuraca). A disp. Zavatti, Manfroni, Zaghini, Gianferrari, Tamai, Fusco, Di Novella, Maltoni. All. Martini.



Forlì: De Gori, Guerra (71′ Fornari), Ronchi, Maini, Fusco, Scalini (77′ Pari), Farneti, Ballardini A, Caprioni, Varriale, Biancheri. A disp.: Mordenti, Sedioli, Nardella, Piva, Marzocchi, Fornari, Eleonori, Morri. All. Graffiedi.

Arbitro: Matina di Palermo. Assistenti: Balbo, Chianese.