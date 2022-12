Volley C femminile, vittoria da tre punti dell'Emanuel Riviera

Sport

Rimini

| 17:58 - 18 Dicembre 2022

Vittoria per 3-0 dell'Emanuel Riviera sul Rainbow Forlimpopoli. Coach Bazzocchi inizia con Catalano in battuta, Magi in posto due e a seguire Sangoi, Morelli, capitan Morettini e Orsi, libero Forlani. Coach Brunetti risponde con Toresi, Fabbri, capitan Morelli, Chiericati, Romagnoli, Rossi, libero Vergalli alternata con Zuffi.

Subito avanti Forlimpopoli che però dopo il primo punto si inchioda permettendo a Rimini di allungare subito con un parziale di 10-2 che uccide ogni speranza delle avversarie di rimediare al distacco.

Le padrone di casa sono in particolare forma, lucide, precise e commettono pochi errori, altro stacco e in 17’ concludono il primo parziale.

Più combattuto il secondo set durante il quale l’Emanuel si distrae commettendo errori gratuiti, mentre Forlimpopoli ritrova coraggio e coordinazione. Sul 16 a 15 per le ospiti coach Bazzocchi, un po' alterato per la deconcentrazione delle sue ragazze, chiede il secondo time out, corregge le scelte di gioco delle proprie atlete, le quali,, tornando in campo, non lasciano spazio a dubbi e con un perentorio allungo (parziale di 10 a 2) fanno proprio anche questo parziale.

Dopo il riposo si rientra in campo con un Forlimpopoli scoraggiato e arrendevole, mentre l’Emanuel è rinvigorita e vogliosa di aggiudicarsi tutta la posta. Brave in ricezione, precise in battuta, attente in difesa, perforanti in attacco con i centrali Orsi e Sangoi, ben servite da Catalano, che devastano la difesa della Rainbow. L’allungo definitivo conduce sul 15 a 9, poi 22 a 11.

Trova spazio Marconato che infila un bel ace sul campo delle ospiti; infine capitan Morettini, servita da Catalano, chiude la sua positiva prestazione, set e partita con un bel diagonale. Bene il libero Forlani particolarmente preciso e buona la prestazione di Magi e Morelli; infine costante e continuo il tifo delle compagne dalla panchina per tutta la durata dell’incontro dirette dalla capo clack Del Rosso.

Proseguono gli allenamenti durante la pausa del campionato, quest’anno particolarmente lunga, e le festività in attesa della prima giornata del girone di ritorno contro la capolista Cervia prevista per il 14 gennaio in casa nostra.



EMANUEL RIVIERA: Orsi 10 Catalano 1 Morelli 13 Morettini 11 Magi 7 Sangoi 14 Marconato 1 Forlani libero N.E.: Moras, Pasolini e Del Rosso



NOTE Ace: Rimini 10 – Forlimpopoli 4 B.s.: Rimini 5 – Forlimpopoli 5 Muri: Rimini 2 – Forlimpopoli 2 Errori: Rimini 8 – Forlimpopoli 12 Attacchi punto: Rimini 45 – Forlimpopoli 22 Rimini: Ricezione 84% - Attacco 50%.