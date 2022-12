Volley B2 femminile, la Lasersoft chiude l'anno in bellezza

Sport

Rimini

| 17:51 - 18 Dicembre 2022

Chiude nei migliori dei modi la Lasersoft Riccione questo 2022 sconfiggendo, tra le mura amiche l'Ariete Pallavolo Prato, con il punteggio di 3-0 (23/22/23). Match che si presentava come un incontro equilibrato e così è stato come lo dimostrano i punteggi dei vari parziali: Lasersoft Riccione ed Ariete Prato erano divise da un solo punto in classifica, terze le padrone di casa contro le quarte in classifica della formazione toscana.

Tre punti conquistati da Moltrasio e compagne che permettono a Riccione sia di conservare l'imbattibilità casalinga che la terza posizione in classifica l'ultima che qualifica ai playoff promozione.

Ora il campionato si ferma per la sosta natalizia, cogliamo l'occasione per augurare a tutte le giocatrici, staff e sostenitori un felicissimo Natale ed un anno nuovo che speriamo sia altrettanto ricco di soddisfazioni.



La partita



Parte forte Riccione che pronti via si porta sull'11-6. Sembra finita ma le ospiti riescono a recuperare l'intero svantaggio e comincia una lotta punto a punto senza esclusione di colpi. Moltrasio e compagne sono bravissime a conservare la lucidità e riescono a trovare il vantaggio (25-23).



Prato però non si arrende e prova la fuga immediata nel secondo set: Lasersoft però che guidata da una super Tallevi completa un'altra rimonta e riesce a sorpassare vincendo anche il secondo parziale col punteggio di 25-22.



Terza frazione, dove le toscane provano ancora a menare le danze (subito 2-5). Ancora ottima però la reazione biancoblu che pian pianino recuperano ed allungano. Prato però non ha intenzione di mollare e si riporta a contatto. Grazie ad un'ottima prestazione a muro e del collettivo le padrone di casa trovano tre punti fondamentali non senza sofferenza imponendosi ancora per 25-23.



Prossimo appuntamento fissato per domenica 8 gennaio quando le biancoblu saranno impegnate in casa della capolista Pontedera.



Lasersoft Riccione vs Ariete Pallavolo Prato 3-0



Riccione: Moltrasio 7, Gugnali 8, Tallevi 21, Godenzoni 9, Gabellini 10, Astolfi 2, Jelenkovic L1, Ricci N.e. Chiste’, Paolassini, Stefanini L2, Agostini, Fogli All. Piraccini



Prato: Goretti, Nesi, Grosso, Nuti, Falseni, Piccini, Tamburrini (L1), Mazzoni, Saletti, Fanelli, Vignozzi, Cecchi, Palandri. All.: Nuti



Parziale: 25-23/25-22/25-23