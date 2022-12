Scontro aereo tra giocatori, paura allo stadio: dirigente e infermiera salvano vita a un calciatore

Attualità

Novafeltria

| 17:12 - 18 Dicembre 2022



Momenti di concitazione allo stadio Casali-Urbini di Secchiano, durante la gara tra Novafeltria e Meldola, valevole per il girone E di Promozione. Al 3' della ripresa i calciatori Elia Foschi e Andrea Ghetti si sono scontrati accidentalmente inseguendo un pallone aereo. Ad avere la peggio è stato Foschi, giocatore del Novafeltria, che ha perso momentaneamente conoscenza. C'era grande apprensione per le sue condizioni di salute, ma determinante è stato l'intervento di un dirigente del Novafeltria, soccorritore del 118, e di una infermiera, presenti al campo, che lo hanno messo in posizione di sicurezza, con la bocca aperta, per permettergli di respirare, prima dell'intervento dell'ambulanza. Sia Foschi (trauma facciale), ripresi prontamente i sensi, che Ghetti sono stati trasportati all'ospedale Bufalini di Cesena per gli accertamenti. Ai due giocatori un in bocca al lupo dalla redazione di altarimini.it.