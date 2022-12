Segnalazione: San Leo, scomparsi cuccioli di Jack Russell

Attualità

San Leo

| 15:16 - 18 Dicembre 2022

I tre cuccioli di Jack Russell scomparsi.



Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una lettrice.



A San Leo il 16 dicembre sono scomparsi tre cuccioli di 6, 7 e 8 mesi, razza Jack Russel. Ieri (sabato 17 dicembre) è ritornato a casa il fratellino, l'unico maschio, sono ancora disperse invece le due cucciole femmina. "Crediamo che siano rimaste chiuse da qualche parte e siano impossibilitate a uscire", per cui si chiede l'aiuto di tutta la popolazione, in particolare di San Leo, per cercare di riportare queste due cagnoline a casa.



Bianca chip 380260160315111

Kaika chip 380260102276203



Per qualsiasi segnalazione si prega di contattare: 3336690977