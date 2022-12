Basket in carrozzina B, NTS Riviera passa a Torino 49-55

Sport

Rimini

| 13:59 - 18 Dicembre 2022

NTS Riviera Basket mantiene la promessa e trova la prima vittoria esterna di prestigio sul difficile campo di Torino dopo 40 minuti tiratissimi in costante equilibrio.



Che sarebbe stata una gara complicata si sapeva e i neroverdi torinesi hanno rispettato il pronostico cercando di tenere il controllo della partita contendendo a NTS Riviera Basket ogni pallone senza che nessuno potesse prevalere.



Pari a fine primo quarto ed un esiguo punticino di vantaggio per Rimini all'intervallo lungo danno l'esatta misura di quanto faticoso sia stato tentare di prendere il largo, cosa riuscita solo parzialmente nel terzo quarto, chiuso con un preziosissimo +6, quel poco che è bastato a NTS Riviera Basket per restare a galla senza perdere la testa ed il controllo nell'ultimo giro di lancette, chiuso ancora alla pari e col parziale più elevato.



Ottima prova di maturità e carattere dei riminesi che hanno respinto, giocando a viso aperto, i dieci minuti finali meritando pienamente il successo.



Si festeggia la pausa natalizia in vetta alla classifica a braccetto con Parma che ha vinto a Bologna e sarà di scena a Rimini il prossimo 8 Gennaio 2023 ore 15:00. NTS Riviera Basket Rimini augura ad amici e tifosi buione Feste con un arrivederci al nuovo anno sulle tavole amiche della palestra CARIM di via Cuneo 11.





Il tabellino



B UICEP Torino IST Fisicoterapico - NTS Riviera Basket Rimini 49 - 5

NTS Riviera Basket Rimini: Giustino 20; Loperfido 13; Acquarelli 10; Raik; Pellegrini 6; Storoni 4; Rossi 2. All. Angelo Loperfido, Vice Stefano Martinini.



HB UICEP Torino IST Fisicoterapico: La Terra 16; Balsamo 16; Longo 6; Piscitello 6; Sinicco 2; Rocca 3, Bonardi, Mendolicchio, Palmieri. Allenatore Andrea Rocca.



Arbitri: Novara e Petruzzellis



Parziali 14 - 14; 23 - 24 (9 - 10); 33 - 39 (10 - 15); 49 - 55 (16 - 16)