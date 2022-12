Riccione, la magia del Natale si arricchisce grazie ai carillon viventi

Attualità

| 13:09 - 18 Dicembre 2022

Carillon viventi a Riccione CASALBONI.



Si sono accesi ieri pomeriggio (sabato 17 dicembre) i quattro carillon viventi protagonisti del programma "Natale – Capodanno 2022 2023" di Riccione all'interno del Bosco d'inverno.



Interpretati da Festi Group in una veste nuova e originale per La Festa Infinita di Riccione, i carillon sono magici oggetti dalle dimensioni umane con una vera ballerina in tutù che danza sulle note di uno dei capolavori del balletto più eseguito nel periodo natalizio, Lo Schiaccianoci di Pëtr Il'ič Čajkovskij.



Nella bella cornice di viale Ceccarini, impreziosito da installazioni artistiche e botaniche e da architetture di luce, hanno risuonato dalle 17, le inconfondibili note musicali generate da un ingegnoso meccanismo a cilindro custodito all'interno di una grande scatola.



L'atmosfera sognante de La musica di strada del Natale tornerà ad allietare la passeggiata nei giorni: domenica 18, il 24, 25, 26 e 31 dicembre e nei giorni 1, 6, 7 e 8 gennaio in orario pomeridiano dalle 15 alle 19.