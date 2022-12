Volley B, PromoPharma rattoppata chiude l’anno con una vittoria

Sport

Repubblica San Marino

| 13:07 - 18 Dicembre 2022



Una PromoPharma senza le bande Kiva e Ricci e con l’altra banda Benvenuti reduce da uno stato febbrile, riesce nell’impresa di battere per 3-1 la Pietro Pezzi Ravenna e rimane in vista del treno salvezza alla sosta natalizia del campionato. E’ una grande prova di squadra quella di sabato 17 al Pala Casadei perché tutti i giocatori hanno portato il loro “mattoncino” per la vittoria. Soprattutto quelli chiamati a giocare completamente fuori ruolo come Bacciocchi (4 punti per lui nell’ultimo set) o Andrea Lazzarini in campo per la prima volta quest’anno. Si sono affrontate due squadre dal gioco molto simile: veloce e aggressivo e, alla fine, ha vinto quella che ha sbagliato di meno.





Cronaca. Coach Mascetti schiera Bacciocchi, uno dei due liberi, di banda con Benvenuti. Opposto al palleggiatore Rondelli c’è Paganelli; al centro Caselli e Bernardi mentre Morelli è l’unico libero. L’inizio di partita è caratterizzato dalla scelta di Rondelli di appoggiare gli attacchi soprattutto su Paganelli che mette a segno 4 dei primi 7 punti della PromoPharma. Il primo time-out ospite arriva sul 10/8 casalingo. Una serie di errori in attacco dei ravennati, molto fallosi, costringe coach De Leonibus a un secondo time-out sul 15/9 per i titani. Sul 24/17 sembrerebbe tutto chiuso invece, tra errori sammarinesi e punti dei bizantini, si arriva incredibilmente sul 24/23 prima che sia Paganelli a chiudere con mani fuori da posto 4. La seconda frazione di gioco si apre come il set precedente: primo time-out ospite sul 7/2 e PromoPharma in completo controllo. Sul 17/9 arriva però la riscossa della Pietro Pezzi che piazza un break di 6 punti che la riporta vicina nel punteggio (17/15). Si prosegue con le due squadre spalla a spalla. Sul 23/21 arriva un importante muro di Caselli (24/21). Alla seconda occasione chiude un attacco di Paganelli (25/22). La terza ripresa vede gli ospiti sempre avanti nel punteggio con i padroni di casa a inseguire. Ravenna abbassa il numero di errori in attacco e tiene bene in difesa mentre la PromoPharma (a sua volta più fallosa rispetto ai primi due set) non trova mai il bandolo della matassa. Il parziale si chiude sul 18/25. Nel quarto set sono i sammarinesi a mettere la testa avanti (15/11) ma gli ospiti non mollano e tornano sotto (17/15). Un rosso ai bizantini per una forte contestazione arbitrale finisce per innervosirli tanto che si deconcentrano e tornano a sbagliare fino a trovarsi sotto 23/15 e lasciare strada libera ai titani.



Il tabellino



PromoPharma – Pietro Pezzi Ravenna 3-1



PromoPharma. Bacciocchi 7, Bernardi 9, Rondelli 2, Benvenuti 16, Caselli 7, Paganelli 18, Morelli (L), Andrea Lazzarini 2, Carigi 1, Conti, Cicconi. N.E.: Elia Lazzarini. Ace 1. Battute sbagliate 8. Muri punto 9. All. Stefano Mascetti.



Pietro Pezzi. Cerquetti, Minniti 3, Tapparo 14, Taglioli 14, Raggi, Cardia 9, Marchini (L1), Rizzi 1, Giugni 13, Anconelli 11, Brunelli. N.E.: Gardini, Ciccorossi (L2), Camerani. Ace 1. Battute sbagliate5 . Muri punto 12. All. Claudio De Leonibus.



Arbitri: Matteo Cetraro (1°) Sofia Gianferro (2°).



Parziali: 25/23 25/22 18/25 25/17



Note. Durata set: 28m. 28m, 27m, 27m.



Classifica Gabbiano Mantova 33, Arredopark DualCaselle 23, Querzoli Forlì 23, Kema Asola 20, Kerakoll Sassuolo 18, Volley Montichiari 18, Sab Group Rubicone 17, Ama San Martino in Rio 16, Planet Group Spezzanese 14, Viadana Volley 14, PromoPharma 11, Pietro Pezzi Ravenna 11, Kioene Padova 7, Pluvitec Legnago 6.



Prossima partita. PromoPharma – Kerakoll Sassuolo. Sabato 7 gennaio ore 18.30 a Serravalle.