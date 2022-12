Riccione, Cecchetto: ‘Musica in centro ossessiva, dopo l’intervento dell’Amministrazione nulla è cambiato’

Attualità

Riccione

| 12:21 - 18 Dicembre 2022

Il consigliere Claudio Cecchetto.

Dopo lo sfogo in consiglio comunale, il consigliere Claudio Cecchetto interviene nuovamente sulla questione della playlist musicale in filodiffusione in centro che definisce “ripetitiva e a tratti estenuante per i commercianti, oltre che datata”. Immediato l’intervento dell’Amministrazione che aveva fatto sapere di una nuova selezione musicale di cinque ore di musica, oltre alle due ore firmate da Federico Mecozzi con i grandi classici del Natale interpretati da Mariah Carey e Justin Bieber, da Sia e Sufjan Stevens, da Frank Sinatra a Katy Perry. Tuttavia Cecchetto denuncia una anomalia: “La playlist è la stessa, con la stessa sequenza a cui sono stati aggiunti alcuni brani". La pezza è peggio del buco quindi per il consigliere.



Malcontento comune in centro



“Io questo problema l'ho sentito da subito abitando in piazzale Roma, ma pensavo fosse solo una mia sensazione da esperto e produttore musicale – spiega -. E invece chi lavora in città si rivolge a me lamentandosi perché pensa che io ne sia responsabile, che possa cambiare la programmazione.

La musica diffusa dalle casse in città è ossessiva. Le stesse (poche) canzoni ripetute all'infinito. Sembra una musicassetta del 2008 trovata da qualche parte e diffusa con l'autoreverse dalle casse cittadine.

"Viva la vida" dei Coldplay, "Sweet about me" di Gabriella Cilmi, "Take on me" degli Ah Ah. Dei grandi successi che perdono il loro fascino perché programmati troppe volte, e sempre quelli (saranno 12 in tutto).

E poi la canzone di Natale ripetuta ogni giorno più volte al giorno. È come sentire la canzone di compleanno continuamente”.

Cecchetto aveva anche inviato all’attenzione dell’Amministrazione una lista di brani aggiornati, attuali, tra cui Maneskin, Ultimo, Annalisa, Mengoni, Pinguini tattici nucleari o migliaia di altri successi. Aveva ricevuto un ringraziamento da viale Vittorio Emanuele, e, dopo l’annuncio della nuova playlist, si sarebbe aspettato una modifica radicale della stessa, rimanendo deluso.



“Poca attenzione alla cittadinanza”



Il consigliere suggerisce di adottare nuove tecnologie che permettano almeno di non avere la stessa sequenza “invece sembra di ascoltare una cassetta, sempre la stessa, tutti i giorni. E’ da tre settimane che c’è la stessa programmazione, alla stessa ora, questo da tre settimane. Abbiamo strumenti di tecnologia che permetto di mixare i brani, oramai siamo ossessionati”. Pare che della filodiffusione se ne occupi una ditta, un esperto che ha stilato la sequenza dei brani. “Questo denota una scarsa attenzione alla città – riflette Cecchetto – qui c’è bisogno di qualcuno che volia bene ai riccionesi, probabilmente non hanno nemmeno controllato. Vorrei andare dai vigili e denunciare questo inquinamento acustico, mi risponderebbero che è autorizzato”.

Il consigliere non rimarrà inerme a “subire”, ma è deciso a risolvere questa situazione di cui lui, commercianti e abitanti della zona, sono esausti.



M.A.C.