Meteo: cieli nuvolosi e pochi piovaschi. Natale, si va verso stabilità ma nebbia in pianura

Attualità

Rimini

| 12:13 - 18 Dicembre 2022





Dopo le frequenti precipitazioni degli ultimi giorni è atteso un periodo più stabile sul riminese, caratterizzato tuttavia da frequente nuvolosità. Temperature in costante lieve aumento, su valori di alcuni gradi al di sopra della media climatologica.







Emissione del 18/12/2022 ore 11:00

Lunedì 19 Dicembre

Stato del cielo: in prevalenza nuvoloso, con maggiori schiarite nelle ore pomeridiane e cieli fino a temporaneamente poco nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in calo nei valori minimi, fino a -1/+1°C sui rilievi e fino a +2/4°C su pianura e costa. Massime stazionarie, fino a +7/8°C su pianura e costa.

Venti: deboli e in prevalenza disposti dai quadranti occidentali.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.





Martedì 20 Dicembre

Stato del cielo: poco nuvoloso al mattino per il transito di innocue velature. Nubi stratificate che tenderanno a farsi via via più compatte nel corso del giorno, con cielo fino a nuvoloso o molto nuvoloso in serata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie, fino a +0/1°C sui rilievi e fino a +2/3°C su pianura e costa; massime in aumento, con valori fino a +8/10°C.

Venti: deboli e disposti a regime di brezza.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.









Mercoledì 21 Dicembre

Stato del cielo: da nuvoloso a molto nuvoloso per l’intero arco della giornata.

Precipitazioni: assenti, salvo isolati piovaschi in serata.

Temperature: minime in aumento, in generale comprese tra +4/6°C, massime in contestuale aumento, fino a +10/12°C su pianura e bassa collina.

Venti: deboli-moderati dai quadranti meridionali nel corso del giorno, in rotazione dai quadranti settentrionali in serata.

Mare: da poco mosso a mosso.