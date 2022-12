Riccione, lite furiosa con il figlio ubriaco, madre chiama i carabinieri

Cronaca

Riccione

| 11:29 - 18 Dicembre 2022

Lite furiosa tra madre e figlio ubriaco.

Una discussione che stava per degenerare è terminata con l’intervento dei carabinieri e un arresto. A chiamare i militari è stata una madre esasperata durante uno scontro violento con il figlio in preda ai fumi dell’alcol. I fatti accaduti a Riccione, verso le 19 di ieri, sabato 17 dicembre,

All’arrivo dei militari l’uomo si è alterato maggiormente prima tentando di scagliarsi contro la madre per poi focalizzarsi contro i carabinieri, costretti a quel punto, dopo una breve colluttazione ad immobilizzarlo e a condurlo in caserma. Qui è stato dichiarato in arresto per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.