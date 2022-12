Riccione, si introduce all’istituto alberghiero, sorpreso durante il furto: arrestato

Cronaca

Riccione

| 11:17 - 18 Dicembre 2022

Istituto Savioli.

E’ stato sorpreso all’interno di un istituto scolastico dove aveva deciso di portare a segno un furto approfittando dell’assenza del personale.

I fatti sono avvenuti verso le 15, all’istituto alberghiero di viale Torino a Riccione, qui i carabinieri sono intervenuti a seguito della segnalazione di un passante che ha segnalato un uomo intento a forzare una porta finestra. Al loro arrivo, infatti, hanno rinvenuto una finestra in frantumi e all’interno hanno sorpreso un uomo mentre rovistava tra gli uffici. Quest’ultimo ha provato prima a barricarsi all’interno di un ufficio per poi scagliarsi contro i militari nel tentativo di darsi alla fuga. Bloccato e trasportato in caserma, qui ha dato in escandescenza e, in preda alla furia, ha danneggiato alcuni arredi.

E’ stato tratto in arresto con l’accusa di tentato furto aggravato, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato.