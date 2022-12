Basket C Silver, l'EA Titano chiude il 2022 con il successo sull'Osimo (80-62)

Sport

Repubblica San Marino

| 23:38 - 17 Dicembre 2022

Per Gamberini 23 punti.

C’è una vittoria netta sotto l’albero per l’EA Titano. Con Osimo finisce 80-62 e i biancazzurri possono così festeggiare l’ottavo successo di questo girone d’andata a fronte di quattro sconfitte. Un sorriso giunto al termine di un match complicato nel primo tempo e poi in crescita nella ripresa, con i titani a mettere insieme i due break decisivi nel terzo e quarto parziale.



LA PARTITA. Lo show nel primo quarto è tutto di Francesco Fusco, inarrestabile a dir poco. Per lui 14 punti con quattro triple, con i Titans avanti di cinque in una gara per il momento a punteggio altissimo (27-22). Nel secondo parziale le difese salgono di tono, con Osimo ad avvicinarsi e anche a operare il sorpasso. Gli ospiti cominciano il quarto con un break di 8-0 (triple di Belli e Carancini), ribaltano il match sul 27-30 e sono avanti anche a tre minuti e mezzo dall’intervallo sul 33-34. Poi ecco la frustata Titans con i punti di Riccardi e Dini per il nuovo vantaggio a metà gara sul 42-37.



Di ritorno dagli spogliatoi l’accelerata dei padroni di casa spacca la partita in due. Gamberini trova canestri da tutte le posizioni e il vantaggio assume, col passare dei possessi, dimensioni sempre più favorevoli ai nostri. Al 22’ è 49-39 e la doppia cifra di margine tra le due squadre resta sostanzialmente per tutto il terzo parziale, col 60-45 del 30’ a dimostrarlo. In dirittura d’arrivo Osimo ci prova ancora, Pozzetti segna un paio di canestri importanti ed è 63-52 al 32’. Il canestro decisivo del match, quello che dà il la all’allungo finale, è un tap-in di Frattarelli. Poi, a cascata, i punti di Gamberini e Dini fino al massimo vantaggio sul 75-52 a 4’30” dalla sirena. Non c’è più storia, il finale serve solo a fissare il tabellone del Multieventi sull’80-62. Vincono i Titans!!!



Il tabellino

EA TITANO – BASKET AUXIMUM 80-62



TITANO: Gamberini 23, Palmieri 3, Macina, Frattarelli 7, Dini 12, Raschi 13, Riccardi 5, Zanotti, Fusco 17. All.: Rossini.



OSIMO: Loretani 5, Carancini 5, D. Carletti D., Vignoni 3, Moretti 6, Armento 8, Belli 9, Graciotti 8, Barletta, Pierucci 4, Pozzetti 14. All. R. Carletti.



Parziali: 27-22, 42-37, 60-45, 80-62.