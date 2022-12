Basket A2, RivieraBanca: Alessandro Scarponi convocato nella Nazionale Under 20

Sport

Rimini

| 23:34 - 17 Dicembre 2022

Alessandro Scarponi (Foto De Luigi).

La Nazionale torna a bussare alla porta della Rivierabanca Basket Rimini. Nelle scorse ore è arrivata una nuova chiamata in azzurro per Alessandro Scarponi, guardia, classe 2004, quest’anno impegnato nella sua prima avventura in serie A2 agli ordini di coach Mattia Ferrari. Per Scarponi si tratta della prima chiamata nelle fila dell’Italia Under 20, mentre nel passato erano già arrivate diverse chiamate nelle selezioni giovanili. Il biancorosso dovrà presentarsi il 27 dicembre al ritiro di Brescia, agli ordini del coach azzurro Alessandro Magro. L’impegno durerà tre giorni con allenamenti tra le mura del palaLeonessa.



Queste le parole di Alessandro Scarponi, a seguito della convocazione ricevuta da coach Magro: “Si tratta della mia prima volta in Under 20, dopo le precedenti esperienze con l’Under 18 e anche in Under 14 e 15. Sono molto contento, ci avevo a lungo sperato, è una bella soddisfazione anche perché come Under 20 ci saranno nel gruppo anche ragazzi più grandi. Conosco la maggior parte dei ragazzi, sono molto legato a Visintin e Innocenti che avevo conosciuto a Roma, ma soprattutto con Nicola Giordano che giocava con noi e abbiamo vissuto insieme. Si tratta di un raduno di preparazione, non sono previsti tornei, ma cercherò di dare il massimo per far vedere quello che so fare e mi impegnerò nella speranza di entrare in pianta stabile nella selezione”.



Da parte di tutta la famiglia Rbr complimenti ad Alessandro e un grosso in bocca al lupo per la convocazione nelle fila dell’Italia Under 20.