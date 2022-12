Rimini Calcio, Gigli segna e Galeotti blinda la porta. Montevarchi battuto 1-0

Sport

Rimini

| 19:29 - 17 Dicembre 2022

Galeotti oggi il migliore in campo (ZAMAGNI).



Il Rimini si scopre pratico, come con l'Ancona i biancorossi non brillano dal punto di vista della prestazione, ma portano a casa altri tre punti, superando 1-0 il Montevarchi. Decide un colpo di testa di Gigli al 3', su punizione pennellata di Gabbianelli. Non è una giornata di gloria per gli attaccanti, che faticano a creare occasioni, lo è per Galeotti, che mura i tentativi ospiti, ma anche per i centrali difensivi biancorossi. Oltre a Gigli infatti brillano Pietrangeli e il subentrato Allievi.



PAGELLE



GALEOTTI 8: chiamato in causa in più di un'occasione, risponde presente, con interventi peraltro sempre in bello stile. A cinque minuti dal termine il prodigio su Kernezo, con l'aiuto del palo. Si conferma un sostituto di lusso di Zaccagno.

TOFANARI 5.5: prestazione in linea con quelle dell'ultimo periodo. Dalle sue parti Kernezo e Lischi spingono un po' troppo. Chiude da braccetto della difesa a tre.

PIETRANGELI 6.5: nel primo tempo due chiusure decisive su Kernezo, in particolare nel secondo duello recupera col fisico e in scivolata, sopperendo al gap di velocità con l'avversario. Una partita con molto più lavoro del previsto: si fa trovare pronto e sembra tornato ai livelli di inizio stagione.

GIGLI 7: fa valere l'abilità nel gioco aereo, segnando il gol che apre le danze. In difesa, pur non sempre leggendo perfettamente le situazioni di gioco, si fa valere con decise chiusure. Viste le ultime prestazioni in chiaroscuro di Panelli, potrebbe anche tenere la maglia da titolare (LAVERONE s.v.).

HAVERI 6: non c'è Piscitella e sta più guardingo, comprendo le spalle a Santini. Sul piano difensivo senza infamia e senza lode (REGINI 6: prosegue nel lavoro di copertura della fascia sinistra avviata da Haveri).

DELCARRO 6.5: nel clima da battaglia si esalta, molto efficace sulle seconde palle, questa volta gli manca l'inserimento vincente. Ha ancora benzina nel finale di gara.

PASA 5.5: una chiusura decisiva di testa su Giordani, ma non riesce a fungere efficacemente da schermo davanti alla difesa. E in una partita vigorosa e muscolare, non ha modo di addormentare il gioco dirigendo il giro palla (TANASA 6: aggiunge fisicità al centrocampo del Rimini: cambio azzeccato. Dopo aver "digerito" il salto di categoria, può essere una preziosa risorsa per il girone di ritorno).

ROSSETTI 6: molto aggressivo in pressing, non particolarmente brillante in impostazione. Un po' il manifesto della sua stagione a Rimini, finora.

GABBIANELLI 6: pennella l'assist su punizione per Gigli e firma uno splendido filtrante per Santini che viene fermato da Fiumanò. Perle in una partita spigolosa, che provoca anche nel fantasista qualche nervosismo di troppo (SERENI 5.5: l'atteggiamento prudente del Rimini nell'ultima parte di gara lo penalizza. Non capitalizza una buona ripartenza al 75').

VANO 5.5: contro la giovane difesa del Montevarchi poteva e doveva fare di più. Non riesce a sbloccarsi dal punto di vista mentale (ALLIEVI 6.5: con il suo ingresso il Rimini passa alla difesa a tre, assetto che permette ai biancorossi di soffrire meno le offensive avversarie. Un paio di chiusure significative).

SANTINI 6: parte esterno sinistro, poi si accentra nel 4-3-1-2 e conferma la posizione nel 3-5-2. Combattivo come sempre, ma questa volta lascia poco il segno sul piano della produzione offensiva. Fiumanò gli toglie il pallone del possibile 0-2. Nel recupero guadagna con determinazione una punizione fondamentale per respirare.

All. GABURRO 6: bene il punteggio, saggia la decisione, dopo un'ora di gioco, di passare alla difesa a tre. Il Rimini delle ultime due gare è stato poco brillante a livello di gioco, ma ha fatto 6 punti, con tre gol su tre sugli sviluppi di un calcio piazzato.



Aquila Montevarchi - Rimini 0-1



A.MONTEVARCHI (3-4-1-2): Mazzini - Fiumanò, Tozzuolo (89' Alagna), Chiti - Mané (67' Cerasani), Amatucci (26' Marcucci), Nador, Lischi - Giordani - Kernezo, Jallow.

In panchina: Giusti, Rossi; Boccadamo; Pietra, Saporiti; Italeng

All. Banchini.

RIMINI (4-3-1-2): Galeotti - Tofanari, Pietrangeli, Gigli (82' Laverone), Haveri (54' Regini) - Delcarro, Pasa (54' Tanasa), Rossetti - Gabbianelli (64' Sereni) - Vano (64' Allievi), Santini.

In panchina: Zaccagno, Lazzarini; Acquistapace; Eyango, Tonelli; Rosso, Piscitella.

All. Gaburro.



ARBITRO: Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto

RETI: 3' Gigli.

AMMONITI: Mané, Rossetti, Gabbianelli, Tozzuolo, Gigli, Marcucci.

ESPULSI: nessuno.

NOTE: un minuto di raccoglimento prepartita nel ricordo di Sinisa Mihajlovic. Recupero 4' pt, 5' st.