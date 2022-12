Riccione, in poche ore 'polverizzati' i biglietti per il Concerto di Mecozzi e Morgan

Attualità

Riccione

| 14:56 - 17 Dicembre 2022

Mecozzi e Morgan.



I biglietti-invito per il Concerto di Santo Stefano di Riccione, con Mecozzi e Morgan, sono stati bruciati in poche ore. Tante le persone in fila già dalle prime ore del mattino per poter ritirare i biglietti.



Tempo ora di prenotazioni per il Concerto degli Auguri del 28 dicembre, quest'anno affidato al grande musicista Mario Marzi, vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali, interprete in veste di solista nelle più importanti orchestre sinfoniche italiane.



Il progetto ideato, curato e diretto da Marzi, dal titolo "Let's swing, il Dono di Gaspare", è un evento unico tributo a Gaspare Tirincanti, uno dei migliori clarinettisti italiani, esibitosi per decenni nei maggiori teatri del mondo, uno straordinario musicista riccionese tra gli interpreti del jazz e della musica contemporanea.



Sul palco nella Sala Concordia (inizio ore 21), la colonna sonora della "Festa infinita" incontra la magia dello swing, interpretato dal magnifico clarinetto di Gabriele Mirabassi e dagli artisti straordinari della Rimini Big Band (direttore-solista Renzo Angelini) e della Myo Mondaino Young Orchestra (direttore Michele Chiaretti), due realtà importanti del territorio locale, apprezzate ben oltre i confini nazionali con premi e riconoscimenti prestigiosi.



Ad esse si aggiunge la Myo String Orchestra, un ensemble d'archi composto da musicisti giovanissimi per esaltare l'animo più nobile del clarinetto, un linguaggio che per Gaspare Tirincanti è stato un compagno di vita unico e prezioso. Insieme eseguiranno musiche di Duke Ellington, Glenn Miller, Gaspare Tirincanti, Steve Wonder, Carl Philipp Emanuel Bach, Simone Zanchini, Gerry Mulligan, Fio Zanotti, Henghel Gualdi e Artie Shaw. A condurre la serata l'attrice Francesca Airaudo.



A partire dalle 9 del 21 dicembre, all'ufficio informazioni turistiche del Palazzo del Turismo di Riccione, i riccionesi e gli ospiti della città troveranno i biglietti-invito per il Concerto degli Auguri. Ogni persona, fino a esaurimento, potrà ritirare un massimo di due biglietti. L'ufficio turismo è aperto nei feriali dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.