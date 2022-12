Nuovo bando servizio civile: ecco i posti disponibili nel riminese e come fare domanda

Attualità

Rimini

| 14:39 - 17 Dicembre 2022



CATTOLICA Pubblicato il Bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale. Si tratta di progetti annuali di volontariato dedicati ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni. Il termine per la presentazione delle candidature è venerdì 10 febbraio 2023 alle ore 14:00.



Il Comune di Cattolica mette a disposizione 11 posti: 3 presso la Biblioteca comunale (progetto Biblioteche spazi di democrazia), 2 presso il Museo della Regina e 3 presso il Teatro della Regina (progetto Palcoscenici, archivi e beni culturali), 1 presso i Servizi Sociali e 1 presso il Servizio Politiche Giovanili (progetto Comunità solidali), 1 presso il Centro antiviolenza (progetto Step by step. Percorsi di inclusione e sostegno per donne e bambini migranti e donne vittime di violenza).



Inoltre, sul territorio comunale è disponibile un posto presso il Circolo Nautico (progetto Romagna in movimento).



Sul sito www.politichegiovanili.gov.it sono disponibili tutte le informazioni sul Servizio Civile, sui progetti e la guida per la compilazione della domanda online.



Per ulteriori informazioni sui progetti e i posti disponibili presso il Comune di Cattolica contattare:

Arci Servizio Civile Rimini APS - tel. 0541.791159 - 379.2389148 dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13, il lunedì e il giovedì dalle 15 alle 18.email: rimini@ascmail.it - www.arciserviziocivile.it/rimini