A Cattolica arrivano i Babbo Natale in Sup

Eventi

Cattolica

| 13:27 - 17 Dicembre 2022





Le iniziative del cartellone della "Regina di Ghiaccio" di Cattolica si fanno più fitte con l'avvicinarsi al Natale. La giornata di domani, domenica 18 dicembre, si aprirà con gli imperdibili “Babbi Natale in Sup” che dalle 11:00 inizieranno la loro sfilata in mare a partire dai Bagni Renato 24-25. La Chiesa di San Pio V ospiterà dalle 16:30 il concerto “Voci in festa” a cura de “La bottega delle Voci”. A concludere questa settima l'evento enogastronomico, “Mare e collina: degustazione dei sapori della nostra terra” in Piazza Primo Maggio con assaggi gratuiti proposti dalla Cooperativa Casa del Pescatore e dalla CNA a partire dalle 16:30 e fino alle 19:30. Da una parte ci saranno in scena le "ricchezze" del mare Adriatico, con sardoncini, vongole, cozze, con i loro odori tutti locali, prezzemolo, pangrattato ben oliato, aglio, qualche datterino passito in padella e dall'altra quelle della collina, con polenta, brulè, l'odore del grano e del mais, quello dell'uva matura. Un'iniziativa ghiotta che si inserisce all'interno del progetto "RQL - Rete delle Qualità Locali".



Sempre in tema food, da Piazza Nettuno, lungo viale Bovio e via Matteotti, sono allestite le 11 casine del mercatino eno-gastronomico, piene di golosità, di "luvarie", del mercatino del bosco ghiacciato. Saranno aperte sino all'8 gennaio dal lunedì al venerdì tra le 15.00 e le 20.00 e nel fine settimana tra le 11.00 e le 22.00. E tra le casine, venerdì 23 dicembre, tornerà la buona musica grazie ai Dj set, tra le 17.00 e le 22.00, a cura di "Radio Studio+". In Piazza Roosevelt, nel fine settimana, imperdibili i mini-show immersivi con il video mapping su Palazzo Mancini che vede protagonista la Regina di ghiaccio. Giochi di luci, con musiche e neve, che si ripeteranno alle ore 17.00, 17:30, 18.00 e 19.00.



Lanciando invece un primo sguardo alla prossima settimana, già martedì 20 dicembre, alle 17:30, sarà tempo per l'appuntamento al Salone Snaporaz con Vittorio Sgarbi e l'esposizione delle Ritrografie di Franco Ariano "Intorno a Van Gogh". Sempre martedì 20, la Danza sarà protagonista , alle 21:00, al Teatro della Regina, con lo spettacolo "Circus" a cura del Centro danza Erika Rifelli. Il 23 dicembre, alle 21:00, sempre sul palco del Teatro sarà di scena "Sconcerto d'amore. Le acrobazie musicali di una coppia in dis-accordo", un concerto-spettacolo comico con acrobazie aeree, giocolerie musicali e prodezze sonore.



MOSTRE IN CITTÀ Sino all'8 gennaio prosegue, inoltre, l'esposizione "L'Aria della Pittura" di Vincenzo Cecchini presso la Galleria Santa Croce di via Pascoli. Ultima visita guidata gratuita prevista il 30 dicembre alle 17:00.



L’Associazione “Volontari e Amici dell’Istituto Oncologico Romagnolo” propone al Palazzo del Turismo sino al prossimo 8 gennaio, una esposizione di "Presepi provenienti da tutto il Mondo, storie di viaggi e passioni". Le offerte libere andranno a sostegno della ricerca e prevenzione dell’Istituto Oncologico.



Sino al 4 febbraio, invece, il Centro Culturale Polivalente ospiterà la mostra "Un poster per la pace" con i disegni realizzati dagli studenti della scuola secondaria di primo grado Emilio Filippini di Cattolica nell'ambito del concorso promosso dai "Lions Cattolica"



"Arte da indossare", infine, è la mostra che unisce moda, a cura di Fabiana Gabellini, e pittura, di Katya Vecchi, presso la Galleria KaVe Fluid Art in via Pascoli 80, visitabile sino al 6 gennaio, dalle 16 alle 19.



È possibile rimanere aggiornati e seguire il natale cattolichino 2022/2023 anche attraverso il nuovo portale turistico www.cattolicawelcome.it ed i canali social ufficiali del Comune di Cattolica.