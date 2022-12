Rimini, anziana investita dal trenino di Natale in piazza Tre Martiri

Cronaca

Rimini

| 13:11 - 17 Dicembre 2022



Momenti di concitazione ieri mattina (venerdì 16 dicembre), poco prima delle 12, per un rocambolesco incidente avvenuto in piazza Tre Martiri a Rimini. Un'anziana infatti è stata investita accidentalmente dal trenino natalizio che collega i parcheggi principali della città al centro storico. La donna è stata prontamente soccorsadall'autista e dai numerosi cittadini presenti in quel momento in piazza Tre Martiri, inoltre è immediatamente giunta una pattuglia della polizia locale. Successivamente è intervenuto il personale del 118, con l'ambulanza. Tanta paura per l'anziana, ma fortunatamente nulla di grave.