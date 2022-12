Villa Verucchio, vandali smontano la renna della casetta di Natale. Parte denuncia

Attualità

Verucchio

| 12:59 - 17 Dicembre 2022

I danni lasciati dai vandali



Vandali in azione nella notte tra venerdì e sabato (16-17 dicembre) in piazza Europa a Villa Verucchio. Ignoti hanno vandalizzato e smontato la renna della casetta di Babbo Natale, lasciando solo "un paio di zampe". Un gesto condannato dall'amministrazione comunale che parla di "vergognoso assalto a un bene di tutti", di un gesto che "va a colpire uno dei simboli delle feste".



L'amministrazione comunale ricorda che qualche mese fa venne vandalizzata la cassetta per lo scambio dei libri: "Invitammo gli autori a farsi avanti prima di presentare denuncia nella speranza di poter instaurare un dialogo sulle ragioni del disagio alla base del proliferare di certi episodi". Oggi invece, con il dispiacere "per gli organizzatori, per i bimbi e per l’intera comunità che non merita certe vergogne", l'amministrazione annuncia di aver presentato denuncia alle forze dell'ordine, "auspicando che i cittadini sappiano aiutarle a risalire agli autori".