Egidio Ivetic a Misano per raccontare la storia del mare Adriatico

Misano Adriatico

| 12:29 - 17 Dicembre 2022

Egidio Ivetic.



Egidio Ivetic, con Storia dell'Adriatico (Mulino Editore, 2019), racconta la lunga storia di un mare che è una sorta di Mediterraneo in scala ridotta, ma non per questo meno ricco di storie e avventure.



Egidio Ivetic ha una grande passione per il mare Adriatico ed è professore di storia moderna dell'università di Padova. Ha passato da marinaio, ha solcato questo mare sulla nave scuola della marina militare della ex Jugoslavia.



Nell'ambito del progetto di divulgazione della strategia della Regione Eusair, di cui fa parte l'area Adriatico Ionica, martedì 20 dicembre alle 15.00, on line, si terrà un incontro con il Prof. Ivetic (https://us02web.zoom.us/j/85645183431).



Sarà ripercorsa la storia dell'Adriatico, passando dalla navigazione dei Romani, dei Crociati verso la Terrasanta, dei mercanti levantini di ambra, fino ai pirati in fuga dai turchi, e più recentemente degli albanesi transfughi verso l'Italia, fino alle molte navi mercantili che portano merci in tutto il mondo.



Il libro è un omaggio appassionato ed approfondito a quello che per Ivetic è sia una regione storica che un luogo di contemplazione di civiltà e culture, che ha ancora molto da dire ma che dovrebbe avere maggiore consapevolezza di se stesso.