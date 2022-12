Basket C Silver, Angels sconfitti in trasferta dal Veni 75-67

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 12:20 - 17 Dicembre 2022

Un time out degli Angels (foto Alfio Sgroi).

La Dulca Santarcangelo cade sul campo di Veni Basket per 75-67. Priva del capitano Pesaresi fermo per un risentimento muscolare, il quinteto iniziale è composto da: Bonfè, Mulazzani, Buzzone, James e Quaglia. Lo starting five clementino gioca bene in attacco trovando nei lunghi il proprio punto di forza. Gli Angels conducono tutto il primo quarto seppur concedendo troppi secondi tiri ai padroni di casa.



Nel secondo quarto è Veni che comincia bene e va sul +6. Un super Quaglia giganteggia in area e ricuce il gap sul 32-32. I padroni di casa trovano il feeling giusto col canestro piazzando tiri importanti dalla lunga distanza. A fil di sirena secondo quarto però Macaru piazza la bomba del soprasso che manda le squadre negli spogliatoi sul 39-41.



Si segna poco nel terzo quarto con il tabellone fermo per diversi minuti. A sbloccare il risultato è Veni che impatta sul 41-41 salvo poi mettere la freccia e sorpassare gli Angels che subiscono la fisicità della squadra locale messa su tutto il campo.



Nel quarto quarto sono ancora i padroni di casa a condurre il gioco sfruttando le numerose palle perse degli Angels che tentano un’ultima reazione ma non riescono nell’impresa. A vincere è Veni in una partita maschia dove l’esperienza dei padroni di casa la fa da padrona. Termina così l’avventura nel 2022 della C Silver. Sperando di ritrovare i senior Rivali e Pesaresi gli Angels nel nuovo annno saranno in campo già il 7 gennaio al PalaSGR contro CVD.



Il tabellino



Veni Basket - Dulca Santarcangelo 75-67



Veni Basket: Pastore 17, Zanellati 6, Ramzani 21, Ghedini 3, Lenzi 10, Boughattas 2, Bulgarelli 16, Molli, Frignani, Riolo, All. Castriota



Dulca Santarcangelo: Buzzone 8, James 18, Quaglia 22, Mulazzani 11, Rossi, Macaru 5, Bonfè 1, Benzi 2, Lombardi, Mari NE, Antolini. All.: Bernardi Ass.: Evangelisti, Miriello



Parziali: 19-20, 39-41, 53-49 75-67