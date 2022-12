A Pennabilli ‘Un Natale differente’: novità, la Piramide di pizzo

Eventi

Pennabilli

| 12:08 - 17 Dicembre 2022

La Piramide di pizzo.

Domenica 18 dicembre Pennabilli si calerà nuovamente nell’atmosfera natalizia con musica, attività, laboratori e negozi aperti, con laboratori, eventi, selfie box e specialità preparate per l’occasione per riempirci di spirito natalizio e di “umanità” come affermava il maestro Tonino Guerra.



La grande novità di quest'anno è rappresentata dalla Piramide di pizzo, che svetta sulla fontana di Piazza Vittorio Emanuele II. Quattro metri di altezza per un lavoro corale di tante donne che, in nome dell'amicizia e del desiderio di fare qualcosa per la Comunità pennese, hanno messo mano ai preziosi filati della Jole, donati dalla famiglia. Il ricamo del cerchio artigianale è il filo conduttore dell'allestimento delle attività commerciali di Pennabilli: set fantastici e originali per scattare selfie che potrete trovare nei negozi “La pulce di Lulù”, “L’attaccabottone”, “Miran Confezioni” e “Montini borse”.



Numerose le iniziative previste per questa domenica: alle ore 10:30, in aggiunta al programma, è prevista “Una poetica passeggiata d’inverno”: visita guidata al museo diffuso “I luoghi dell'anima” e al museo “Il mondo di Tonino Guerra”, unitamente ai luoghi di Fra' Orazio della Penna, e al teatro Vittoria. La visita è gratuita, rivolta a tutti e avrà la durata di 2 ore circa, con partenza dall'“Orto dei frutti dimenticati” e ha l'obiettivo di promuovere il patrimonio culturale, artistico e storico di Pennabilli. Il tour turistico, assieme allo spettacolo di arti performative, si inserisce nell'ambito del progetto europeo “Take it slow” -progetto finanziato dal programma di cooperazione europea Interregionale Italia/Croazia, che coinvolge la Regione Emilia-Romagna-, ed è promosso dal Comune di Pennabilli, avvalendosi, per la realizzazione, della collaborazione delle associazioni locali. Per partecipare al tour è gradita la prenotazione (via whatsapp) al numero 392.9055251.



La programmazione della giornata prosegue poi con l'evento “La metà si mangia con gli occhi – L’arte del ricevere”, che si terrà alle ore 11:00 presso il negozio Il Bosco dei Regali, un momento di condivisione in cui verranno presentati differenti modi di preparare la propria tavola.



E ancora potrete godervi le specialità preparate dai commercianti appositamente per l’occasione. Siete tutti invitati a Pennabilli per gustare le stuzzicherie, caldarroste e bevande offerte dello Chalet natalizio della Pro Loco, sorseggiare una cioccolata calda o un bombardino al Caffè della Nina, assaporare l'abbinata caldarroste e vin brulé all’Ortofresco, cioccolata calda e dolcezze alla Yogurteria e infine zucchero filato, crêpes, pancake e sidro a La dolce vita. Approfittate anche del voucher 2x1 offerto dal Cinema Gambrinus e valido nei giorni 22/23 dicembre, e il divertimento è garantito!

Non mancheranno laboratori e spettacoli: si inizia alle ore 15:30 con lo spettacolo “I nanetti cantori” della compagnia Trukitrek in Piazza Vittorio Emanuele II. Alle ore 16:00, nella sede della Pro Loco di Pennabilli in Piazza Garibaldi, vi attende un delizioso laboratorio creativo per bambini a cura di Antonietta Corbelli. E a coronare la giornata, alle ore 18:30, il Teatro Vittoria di Pennabilli ospiterà il concerto di Natale del coro del Comune “Canta che ti passa”.