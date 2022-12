A Santarcangelo il prestigioso premio ‘Innovatori Responsabili’ promosso dalla Regione Emilia Romagna

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 11:56 - 17 Dicembre 2022

L'assessore Colla, Cristina Maggioli e i ragazzi vincitori del premio.

Si è tenuta il giorno 13 dicembre la celebrazione del premio "Innovatori Responsabili" che ha visto al primo posto della graduatoria l'Academy Maggioli di Santarcangelo di Romagna. Podio, dunque, al progetto H-Greennovation dell'Academy Maggioli: attraverso un "hackathon" (evento in cui programmatori, sviluppatori, grafici ed esperti informatici lavorano assieme a progetti) gli studenti si sono sfidati, suddivisi in più squadre, per trovare soluzioni innovative e sostenibili sui temi della Green mobility e Green packaging.



Sono risultati 4 i vincitori della VIII edizione del 'Premio Innovatori Responsabili' cui si aggiungono altri 25 riconoscimenti, tra menzioni e premi speciali, a realtà economiche, sociali e istituzionali di tutta l'Emilia-Romagna. La cerimonia di premiazione si è svolta a Bologna presso la Fondazione Golinelli, alla presenza dell'assessore regionale allo Sviluppo economico, Green economy, Lavoro e formazione, Vincenzo Colla.



Cristina Maggioli, Consigliere Delegato Risorse Umane Gruppo Maggioli , ha dichiarato: "sono estremamente felice di questo risultato perché dimostra che abbiamo lavorato nella direzione giusta fondando l'Academy alla quale hanno accesso tutti i giovani della nostra regione; è per me un orgoglio abitare in Emilia Romagna e far sì che il Gruppo Maggioli possa rendersi utile alla crescita delle professionalità dei ragazzi che vi abitano".