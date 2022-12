Rally del Brunello, Jader Vagnini al quinto posto assoluto

Sport

| 11:54 - 17 Dicembre 2022

Jader Vagnini.



Lo scorso Rally del Brunello ha portato diversi buoni risultati tra le fila della Scuderia San Marino. Per le moderne ottimo 5° posto assoluto di Jader Vagnini insieme a Carlotta Romano. Roberto Selva e il pilota Andrea Bucci conquistano la vittoria di classe R3, mentre arrivano 33° nella classifica generale Nicolò Fedolfi e Livio Ceci.



La classifica dedicata alle auto storiche della manifestazione ci vede protagonisti con il terzo posto di Bruno Pelliccioni e Mirco Gabrielli. Nel 3° raggruppamento gruppi 3&4 Pelliccioni e Gabrielli conquistano la vittoria di classe, con la terza posizione di Giuliano Calzolari e Federico Riterini. Vittoria di categoria - 3° raggruppamento gruppi 1&2 - per Loris Baldacci e Stefano Magnani; da segnalare anche il primo posto nel 4° raggruppamento periodo J2 per l’equipaggio formato da Simone Gasperoni ed Elia Albani.



Infine, su pista Mattia Drudi alla Yas Marina Race di Abu Dhabi è stato costretto al ritiro dopo un contatto in gara, nonostante partisse dalla terza posizione in griglia.



L’attività della Scuderia continua anche nel weekend che anticipa il Natale.

Da venerdì 16 a domenica 18 si terrà la 31° edizione de “Il Ciocchetto Event” Memorial Maurizio Perissinot, al quale prenderà parte per il team di San Marino il navigatore Massimo Bizzocchi che aiuterà il pilota Ivan Ferrarotti.



Sabato e domenica, invece, andrà in scena una classica del periodo natalizio: la Prealpi Master Show che ha raggiunto un totale di 136 equipaggi alla partenza. Tra questi ce ne sono sette che rappresenteranno la Scuderia San Marino. Subito in pista tanti piloti e navigatori che hanno partecipato allo scorso Rally del Brunello, Jader Vagnini farà coppia con Martina Musiari; Elia Pignani con Alessandro Podeschi, la coppia padre e figlia Joseph e Anne Claire De Faveri. Simone Temeroli sarà navigato da Gianluca Mainardi, Diego Zanotti con Roberto Camporese, Daniele Ceccoli sarà in macchina con Piercarlo Capologno e Christian Marchioro farà squadra con la naviga Silvia Dall’Olmo.