Tennis, il Memorial Serafini a Riccione ai nastri di partenza: 46 iscritti

Riccione

| 11:49 - 17 Dicembre 2022

Da sinistra Jacopo Antonelli e Giacomo Polidori.

E’ agli esordi il 4° Torneo di Natale Memorial “Piero Serafini”, il torneo nazionale Open maschile organizzato dal Tennis Club Riccione, dotato di 2000 euro di montepremi. Sono saliti a quota 46 nelle ultime ore i giocatori iscritti, con una qualità al vertice molto alta, basti pensare che nelle parti alte del seeding ci sono ben tre 2.1, due allievi della Galimberti Tennis Academy, Federico Bertuccioli ed Andrea Picchione, ai quali si è aggiunto anche Stefano Baldoni, portacolori del Ct Giotto di Arezzo, seguiti dai 2.2 Noah Perfetti e Michele Vianello, dal 2.3 Alberto Morolli, beniamino di casa, che ha appena conquistato il suo primo punto Atp, e dai 2.4 Francesco Giorgetti, Mattia Mannocci, Enrico Baldisserri, il sammarinese Marco De Rossi e Nicolas Compagnucci. Il torneo è limitato, nella parte bassa del campo di partecipazione, ai 3.1. Tra i giovani della scuola agonistica del Tc Riccione in campo Andrea Bacchini (2.8), Tommaso Bonarota (2.7), il loro maestro Giacomo Polidori (2.7), Massimiliano Botticelli (2.6), punto di forza della squadra riccionese in serie C, e Jacopo Antonelli (2.6), reduce dai campionati italiani Under 16.

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Moreno Pecci.