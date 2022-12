Riccione, critiche alla filodiffusione: 'Sempre le solite canzoni'. Il comune corre ai ripari

Attualità

Riccione

| 17:09 - 16 Dicembre 2022

Riccione decorata per le feste di Natale





Da Claudio Cecchetto, nell'ultimo consiglio comunale, erano giunte critiche: troppo ripetitive le musiche trasmesse in filodiffusione per le vie di Riccione, in occasione degli allestimenti natalizi.



L'amministrazione comunale di Riccione corre ai ripari e replica a Cecchetto, sottolineando che da domani (sabato 17 dicembre) la playlist diffusa dal comune in tutte le aree della città si arricchirà di tanti brani. Cecchetto aveva parlato nel suo intervento di una compilation scelta ferma, a livello di brani, a dieci anni fa, con dodici canzoni ripetute per tutta la giornata. "La filodiffusione avrà durata di circa 5 ore, ogni brano non sarà ripetuto nella giornata per più di due volte", precisa l'amministrazione comunale. Spazio quindi alle musiche natalizie o alle canzoni di artisti cresciuti a Riccione, o protagonisti degli eventi della Perla Verde. Due ore di brani scelti da Federico Mecozzi, sul palco con Morgan a Riccione per il Concerto di Santo Stefano, e tre scelte dell'amministrazione comunale.