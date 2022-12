Calcio Eccellenza: Pietracuta, al Bindi altra sfida salvezza col S.Agostino

Sport

Pietracuta di San Leo

| 16:43 - 16 Dicembre 2022

I tifosi del Pietracuta a Gambettola festeggiano i giocatori rossoblu dopo la vittoria del campionato di Promozione.



Un momento d'oro per il Pietracuta allenato da Luca Fregnani, che dopo essere entrato in zona salvezza diretta nel girone B di Eccellenza, domenica prossima (18 dicembre), prima della gara di campionato con il Sant'Agostino, sarà premiato per la vittoria del campionato di Promozione 2021-2022. Allo stadio Bindi sarà ospite Simone Alberici, presidente della Figc Emilia Romagna, per la cerimonia di premiazione. La società rossoblu invita la cittadinanza e la tifoseria a partecipare numerosa. Poi sguardo rivolto al campo per un'altra sfida salvezza: il Pietracuta nelle ultime cinque partite ha sfiorato il bottino pieno, battendo Valsanterno e Masi Torello in trasferta, regolando in casa Del Duca Grama e Cattolica. Al Bindi l'unico pari di questo mini-ciclo, con il Coriano. Con questo exploit i ragazzi di Fregnani si sono portati a 23 punti, a +3 sulle due squadre in questo momento ai playout: il Classe e proprio il Sant'Agostino, il prossimo avversario.