San Marino, il Natale delle Meraviglie incanta con la Fabbrica dei Giocattoli

Repubblica San Marino

16 Dicembre 2022





Dopo il travolgente successo dello scorso weekend torna a San Marino, per il Natale delle Meraviglie, il Family Show della Fabbrica dei Giocattoli: sabato 17 e domenica 18 dicembre andranno in scena le ultime repliche del coinvolgente spettacolo.





Tornano naturalmente i “must” dell’evento per trascorrere le festività con tutta la famiglia: il Polar Express, protagonista de “Il Natale delle Meraviglie - Un Viaggio Incredibile”, sul quale si potrà salire e dove al fischio del Capotreno avrà inizio “un viaggio incredibile” con un fantastico show con magiche nevicate e performance musicali; il Polar Park con la Pista del Ghiaccio e le improvvise nevicate che renderanno Cava dei Balestrieri un luogo davvero “polare”; i tradizionali Mercatini Natalizi con articoli da regalo, artigianato, prodotti tipici, food e dolciumi.



Un’ottima opportunità per aggiungere al divertimento anche l’approfondimento culturale è offerta dal tour guidato “alla scoperta di San Marino, Patrimonio Unesco” in partenza da Porta San Francesco il 18 dicembre alle 9.00. Il tour della durata di un’ora, che ha un costo di € 5,00 ed è gratis per i bambini fino a 10 anni, è un’esperienza che si può vivere ogni domenica ed è acquistabile anche online su visitsanmarino.com.



Fervono intanto i preparativi per salutare l’arrivo del nuovo anno: il 31 dicembre Piazzale Lo Stradone ospiterà la festa di fine anno “La Notte dei Giocattoli”: l’energia travolgente della Party Band dei Giocattoli Showzer animerà la notte più attesa dell’anno e insieme al Dj set di Lory G (Lorenzo Giardi) daranno il benvenuto al nuovo anno.



Il Natale delle Meraviglie prosegue fino all’8 gennaio con attrazioni e show incredibili che animeranno piazze e contrade del Centro Storico della Repubblica di San Marino. Programma completo dell’evento su: www.visitsanmarino.com