Rimini, sette progetti legati allo sport finanzati dalla regione con quasi 88.000 euro

Sport

Rimini

| 14:22 - 16 Dicembre 2022

Foto di repertorio.



Dal tennis al volley; dal ciclismo all’atletica; dalla scherma al nuoto, fino alla semplice camminata. Tante discipline sportive, comprese quelli paralimpiche, e tante occasioni diverse per mantenersi in buona forma fisica, condividendo con altre persone momenti di relax e divertimento. A tutte le età. Sono 74 i progetti per la promozione dell’attività motoria finanziati dalla Regione con 1 milione di euro, grazie a contributi pari al 50% del costo complessivo.



Progetti biennali presentati da associazioni e società sportive dilettantistiche o di promozione sociale, oltre che da Enti locali, che si svolgeranno tra il 2022 e il 2023 su tutto il territorio regionale.



Alla provincia di Rimini sono stati destinati 87.938 euro per finanziare sette progetti: i beneficiari sono l'associazione sportiva dilettantistica e culturale scolastica Bertola, Rinascita Nuoto Rimini, Kiklos, Ippogrifo, la Fondazione Karis, Triathlon-Duathlon di Rimini e il comune di Santarcangelo.