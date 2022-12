Villaggio natalizio di Viserba, nel weekend il musical e il cabaret di Amedeo Visconti

Eventi

Rimini

| 14:10 - 16 Dicembre 2022



Sabato 17 dicembre, dalle 10 alle 19.30, il villaggio di Natale di piazza Pascoli, riproporrà le bancarelle artigianali in veste natalizia e diversi stand gastronomici. Per i più piccini ci sarà la casetta di Babbo Natale e dei suoi elfi e la giostrina.



Nel pomeriggio, alle 16, si potrà assistere al musical "A Magic Christmas" messo in scena dal gruppo "InDanza Show Academy" diretto dal maestro Manuel Mazzotti.



Domenica 18 si replica. Unica differenza, lo spettacolo del pomeriggio che sarà "One man show" del poliedrico Amedeo Visconti, con video, musica e cabaret.