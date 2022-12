Cattolica, grande festa di piazza per il Capodanno con Radio Bruno

Eventi

Cattolica

16 Dicembre 2022

Piazza Roosevelt durante gli eventi natalizi.



Fervono i preparativi a Cattolica per salutare l'arrivo del nuovo anno. La “Regina di ghiaccio” invita cittadini e turisti alla grande festa per brindare insieme al 2023. Dal pomeriggio ci si potrà fermare a degustare le "Luverie" del Bosco Ghiacciato, il mercatino enogastronomico che attraversa viale Bovio e viale Matteotti con dolci, prelibatezze romagnole e la grande Ruota Panoramica, attrazione per grandi e piccini.



Dopo cena i festeggiamenti si spostano in Piazza Roosevelt. Qui prenderà vita la serata gratuita sotto il nome di "Hit Parade Party", uno spettacolo musicale e di intrattenimento realizzato in collaborazione con Radio Bruno. A partire dalle 22:20, sul palco si alterneranno Pigi Dj e Fausto Peppi di "Una poltrona per due", programma di punta dell'emittente radiofonica, ed una live band, mixando le hit musicali più suonate nelle radio italiane dagli anni 60 ad oggi. Prevista anche l'esibizione degli atleti e dei ballerini della "Stardust", una delle migliori compagnie di spettacolo e animazione presenti in Italia. Ai momenti musicali si intervalleranno spazi di animazione con lancio di gadget brandizzati e collegamenti in diretta con Radio Bruno. La direzione artistica è affidata ad Andrea Prada. Anche in Piazza Roosevelt, inoltre, non mancheranno le aree ristoro.



Alla mezzanotte previsto il tradizionale scambio di auguri con il brindisi sul palco alla presenza degli amministratori. “Saluteremo questo 2022 insieme grazie ad uno spettacolo musicale e di intrattenimento adatto e coinvolgente per ogni età, un evento che ci farà cantare e da ballare. Vi aspettiamo - è l'invito della sindaca Franca Foronchi - per iniziare insieme un nuovo anno che speriamo possa essere sereno per tutta la nostra comunità ma più in generale all'interno di uno scenario mondiale che tutti ci auguriamo riesca a riportare la Pace”. “Per l’ultimo dell’anno – aggiunge il vicesindaco ed assessore al turismo, Alessandro Belluzzi - abbiamo voluto realizzare questo appuntamento per poter offrire la possibilità a tutti di un momento di sano divertimento, una occasione di stare insieme per i cittadini ed i nostri ospiti che saranno presenti in città. Attraverso la collaborazione con Radio Bruno stiamo avendo anche una grazie spinta comunicativa grazie ai passaggi degli spot radiofonici. Non dimentichiamo, infine, che questo è un periodo nel quale dobbiamo confrontarci con una crisi globale e la nostra vuole essere una festa di comunità anche per chi fa fatica a concedersi un cenone al ristorante o una serata in discoteca”.