Due nuove casette dei libri a Corpolò e a Villaggio Primo Maggio

Attualità

Rimini

| 12:14 - 16 Dicembre 2022

Una delle casette dei libri.

"Prendi un libro, lascia un libro". Dopo le prime sei casette dei libri installate da Sarà. nel Borgo San Giovanni, davanti al Centro Studi di Rimini, a Torre Pedrera, San Salvatore, Miramare e Rivabella, a grande richiesta di cittadini e scuole arrivano due nuove Little Free Library.

Saranno inaugurate domani alle 9.00 e alle 9.30 prima a Corpolò, nella Piazzetta del Tituccio riqualificata dall’amministrazione comunale, poi a Villaggio 1° Maggio, di fronte allo Stadio del Volley di via Bidente, i due nuovi spazi di cultura diffusa. “Sarà una festa, come sempre. Questo progetto culturale è stato accolto con molto entusiasmo dalla città - commentano Veronica Antonelli e Federico Berlini, presidente e vicepresidente dell’associazione culturale - Dove c’è una casetta, ora c’è gioia, c’è il piacere di prendersi cura di qualcosa e di scambiarsi un libro, un pensiero, la condivisione. Che non sarà fermata da episodi di vandalismo come quello dell’aprile scorso.” Il riferimento alla Little Free Library bruciata sul lungomare di Rivabella, prontamente ripristinata da Anthea, che si è occupata della costruzione di tutte le biblioteche diffuse, con il supporto del Comune di Rimini e della Biblioteca Civica Gambalunga. Al Villaggio 1° Maggio saranno presenti anche i giovani studenti della scuola primaria che insieme alle insegnanti leggeranno, canteranno, daranno il benvenuto alla loro nuova biblioteca colorata. "Un entusiasmo che ci ha travolto e a cui siamo felici di dare gambe" spiega Ilaria Messori di Sarà. Appuntamento a domani con i componenti dell'associazione, l’Assessore Mattia Morolli per il Comune di Rimini e tante cittadini e cittadini della Rimini del futuro.