Arriva il presepe in Darsena a Rimini con Babbo Natale in moscone

Eventi

Rimini

| 11:44 - 16 Dicembre 2022

Uno scatto dalla scorsa edizione.

Sabato 17 dicembre dalle 16 inaugurazione del Presepe in Darsena.



Evento nato dalla volontà dei pubblici esercizi e dalle associazioni della zona di commemorare l’amico Tete Venturini che per tanti anni ha organizzato il presepe subacqueo sempre qui alla Darsena.



Il mare è l’elemento distintivo della nostra città intorno al quale ruotano e nuotano molti aspetti delle vite dei riminesi: per questo dopo il successo delle tre edizioni precedenti, gli imprenditori, il comitato e le associazioni di San Giuliano di Rimini stanno spiegando le vele e scaldando i motori per realizzare un presepe speciale che celebrasse questa nostra particolarità che ci accomuna tutti.



Una magica atmosfera – infatti - sarà creata con una cornice natalizia alla Darsena di Rimini: dal 17 dicembre al 6 gennaio 2023 sarà possibile visitare la quarta edizione di “Presepe in Darsena” un vero e proprio presepe galleggiante allestito sulle barche storiche di Vele al Terzo Rimini.





Programma:







Ore 16.00 Accensione delle luminarie e benedizione del presepe delle luminarie da parte di Don Mario della parrocchia di San Giuseppe al Porto.







Esibizione della Marching Band della scuola Dante Alighieri di San Giuliano.







Ore 16.45 partirà la suggestiva fiaccolata subacquea con tragitto del Bambino Gesù a cura della squadra Sommozzatori della Guardia di Finanza Roan, Sub Rimini Gian Neri e i Volontari Soccorso in Mare.







Alle 17.15 arrivo di un ‘super’ Babbo Natale in moscone insieme ai suoi elfi in moto d’acqua che distribuirà doni ai più piccini. A cura dei Jet Riders e dell’Associazione Acquabike di San Marino.







Per riscaldare i partecipanti saranno distribuiti cioccolata calda e vin Brulè.







Tante le persone che si sono date da fare per realizzare questo magico momento:



I padroni di casa, il Marina di Rimini e il suo patron Luigi Ferretti, Don Mario della Parrocchia San Giuseppe al Porto, l’Associazione Vele al Terzo per la bellissima imbarcazione antica illuminata dal partner Elettroscossa, la Squadra Sommozzatori della Guardia di Finanza Roan e i Sub Rimini Gianneri per la fiaccolata subacquea, i Volontari del soccorso in mare, i Jet Riders e l' Associazione Aquabike San Marino per Babbo Natale e gli elfi con moto d’acqua e le strenne per tutti i bambini. Per il Punto ristoro, la promozione e organizzazione dell' evento Barafonda Beach Restaurant, Zeinta di Borg, Caffè dell’orto, Somarlungo e il Comitato Turistico di San Giuliano la Baia di Rimini.







Grazie anche a Vincenzo Ribecco dj, al presentatore Fabio Caldari e alla Marching Band della Scuola Dante Alighieri di San Giuliano.







Il ricavato dell’iniziativa andrà alla Prima Coccola, Associazione di volontariato Onlus a sostegno dei bambini e delle famiglie ricoverati nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’Ospedale di Rimini.







In caso di maltempo l’iniziativa verrà posticipata a domenica 18 dicembre.