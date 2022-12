Incidente a Rimini, bici centrata da auto, ciclista sbalzato nell'altra corsia

Cronaca

Rimini

| 10:31 - 16 Dicembre 2022

Il luogo dell'incidente e i mezzi coinvolti.

Bici centrata mentre attraversa la strada, ciclista 50enne portato al Bufalini di Cesena. E' successo questa mattina, venerdì 16 dicembre, poco dopo le 9, in via Roma a Rimini davanti al Cinema Settebello. Secondo una prima ricostruzione la bici stava impegnando l'attraversamento pedonale in direzione monte quando è stata centrata da una Citroen che procedeva in direzione stazione. L'impatto è stato violentissimo, l'auto ha preso in pieno la bici. Il ciclista è finito contro il vetro del lato guidatore del mezzo battendo la testa ed è poi stato sbalzato sull'asfalto nella corsia opposta. Sul posto per i rilievi ed i soccorsi un'ambulanza, un'automedica e la Polizia Municipale. Il traffico è stato fortemente rallentato in tutta la via.