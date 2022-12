Calcio Eccellenza, Victor San Marino: super attacco con Arlotti e Rivi

Sport

Repubblica San Marino

| 00:27 - 16 Dicembre 2022

Scott Arlotti in azione (da FB Tropical Coriano).

Come anticipato da Altarimini.it, il Victor San Marino ha definito sopo le cessioni di Malo e

Dioh, due nuovi arrivi. Si tratta di due attaccanti: Scott Arlotti, classe 1999, in uscita dal Tropical Coriano dopo aver militato a lungo nel Rimini, e la prima punta Alberto Rivi, pure lui classe 1999, proveniente dal Vigasio (Eccellenza Veneto) ed in precedenza pure lui al Tropical Coriano (21 presenze e sei gol).

Domenica il Victor leader con 45 punti sarà di scena a Russi (39) mentre il Sanpaimola, secondo con 43 punti, gioca di sabato in anticipo contro il Diegaro.