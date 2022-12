Novafeltria, estorsioni tra ragazzi: c'è la condanna per due 19enni

Cronaca

Novafeltria

19:13 - 15 Dicembre 2022





Due 19enni residenti in Alta Valmarecchia sono stati condannati a un anno e 10 mesi di reclusione, al termine del rito abbreviato, accusati di estorsione nei confronti di un coetaneo.



I fatti risalgono al 2020: i due, con la complicità di un minorenne (processato al Tribunale dei Minori di Bologna), strapparono dalle mani di un giovane uno smartphone, chiedendo poi 150 euro per la restituzione. La vicenda era stata denunciata dalla vittima e le indagini dei Carabinieri di Novafeltria si conclusero con i tre arresti, nel gennaio del 2021.



La Procura aveva chiesto, per i due giovani, condanne a 4 anni e 3 mesi di reclusione, mentre l'avvocato difensore Diego Dell'Anna ha chiesto la derubricazione del capo di accusa dall'estorsione all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La tesi difensiva ha evidenziato che i 150 euro erano un prestito concesso al giovane dagli imputati. Che poi, pretendendo la restituzione della somma, avevano preso lo smartphone come garanzia.