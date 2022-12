Rimini, associazione Giovani Avvocati al cinema per dibattere sull'esercizio dell'azione penale

Attualità

Rimini

| 17:25 - 15 Dicembre 2022

L'avvocato Christian Guidi, presidente della sezione di Rimini dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati.



La proiezione dell'ultimo film di Gianni Amelio, "Il signore delle formiche", sarà occasione per i giovani avvocati di Rimini di dibattere sul tema dell'esercizio dell'azione penale "in un processo senza vittime né colpevoli".



L'appuntamento, in programma martedì 20 dicembre dalle 14.30 alle 18.30 al cinema Multiplex de Le Befane di Rimini, organizzato dall'AIGA di Rimini (Associazione Italiana Giovani Avvocati), vedrà protagonisti gli avvocati Roberto Brancaleoni e Piero Gualtieri, nonché il professore Giorgio Spangher.



Il film "Il signore delle formiche" racconta la vicenda processuale di Aldo Braibanti, che nel 1968 fu processato e condannato per plagio, ma in realtà perseguitato per la sua omosessualità.



Il dibattito sarà moderato da Christian Guidi, presidente dell'AIGA, con gli interventi di introduzioni di: Francesco Barducci (Coordinatore AIGA Emilia Romagna), Alessandro Pagnini (Presidente AIGA di Rimini), Giovanna Ollà (avvocato componente del Consiglio Nazionale Forense), Alessandro Sarti (Presidente Camera Penale di Rimini), Riccardo Belli (Presidente Camera Civile di Rmini), Gianna Burgagni (Presidente Camera Penale della Repubblica di San Marino), Marco Tonti (Consigliere comunale di Rimini), Francesco Bragagni (Assessore del comune di Rimini) e Chiara Bellini (vicesindaca di Rimini).