Calcio Promozione, Varrella: 'Il Gabicce Gradara ha alzato l'asticella dell'intensità'

Sport

Gabicce Mare

| 16:51 - 15 Dicembre 2022

Gabriele Varrella esulta dopo iil gol vittoria alla Fermignanese.





Con il miglior ruolino di marcia delle ultime cinque partite (13 punti) grazie al quale è salito dal 14esimo al quinto posto, il Gabicce Gradara affronta la ultima partita dell'anno con la trasferta di sabato a Castelfidardo contro la Vigor, appaiata a quota 21 alla formazione di Vergoni (stesso numero di gol segnati: 17) e in grande spolvero visto che arriva da tre vittorie di fila.





“All'inizio abbiamo pagato dazio alla ricerca dell'affiatamento di squadra e ad una serie di infortuni di cui anche io sono stato vittima – spiega il difensore centrale Gabriele Varrella – siamo cesciuti soprattuto in fase difensiva nella quale si lavora di squadra e ci si sacrifica in toto. Viene rabbia a pensare a certe partite in cui non abbiamo raccolto il massimo, ad esempio la trasferta di San Costanzo: rigiocandole adesso penso che l'epilogo sarebbe diverso e la classifica ca sarebbe migliore. Abbiamo alzato l'asticella sotto il profilo dell'agonismo e dell'intensità, requisiti che in questo campionato sono fondamentali alla stregua se non in misura maggiore rispetto all' aspetto tecnico. Molti di noi vengono dai campionati romagnoli dove la tattica ha un aspetto importante, in grado di mascherare limiti di natura agonistica, qui non è così e ogni partita è una battaglia. Ora dobbiamo cercare di continuare su questa strada”.







E Varrella si è scoperto goleador...



“Quattro gol a stagione riesco a segnarli, quasi sempre di testa sfruttando la mia altezza e così è stato contro la Fermignanese sull'angolo battuto da Mani. Contro il Portuali ho rotto il ghiaccio, una bella girata di destro al volo, il gol ha messo la partita sul binario giusto”.





In che cosa la squadra può migliorare?

“Nella fase di finalizzazione, potremmo segnare di più rispetto alla mole di gioco che produciamo”.





Quale può essere lo scenario futuro per il Gabicce Gradara?



“Dobbiamo cercare di consolidare questa posizione per raggiungere la salvezza, il nostro primo traguardo, il prima possibile. Poi vedremo”.





MERCATO La società annuncia che si sta allenando col Gabicce Gradara l'attaccante classe 2004 del Rimini Calcio Enea Capi. Dal primo gennaio sarà ufficializzato il suo trasferimento in prestito.