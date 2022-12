Meteo: ancora piogge sul riminese. Scatta allerta arancione per piena dei fiumi

Attualità

Rimini

| 15:44 - 15 Dicembre 2022

Piena del fiume Marecchia a Ponte Santa Maria Maddalena FOTO MICHELE BELLUCCI.





Condizioni in peggioramento dalla seconda parte di oggi (giovedì15 dicembre) con piogge che diverranno diffuse, di intensità moderata, a tratti forte sull’Appennino romagnolo. Permarrà instabilità anche nella giornata di venerdì, poi tendenza a lento miglioramento nella seconda parte del weekend. É valida dalle ore 12 di giovedì 15 dicembre un’allerta meteo sul territorio riminese, per criticità idraulica, idrogeologica e vento.







Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com





Emissione del 15/12/2022 ore 14:00















Venerdì 16 dicembre





Stato del cielo e precipitazioni: coperto con piogge diffuse, in prevalenza di intensita’ moderata ma che localmente potranno risultare a carattere di rovescio o temporale, piu’ probabilmente sulle aree appenniniche. I fenomeni tenderanno a divenire progressivamente piu’ sparsi nel corso del pomeriggio e ad esaurirsi nella serata.





Temperature: minime in aumento, specialmente nell’entroterra per effetto dei venti di Garbino, con valori attorno a 10 / 12 gradi e comprese tra 6 e 9 gradi altrove. Massime in aumento, comprese tra gli 8 / 10 gradi di pianura e costa e 11 / 14 gradi dell’entroterra.





Venti: in prevalenza da moderati da Sud-Ovest su Appennino ed entroterra con possibili raffiche di forte intensita’, deboli/moderati tra Ovest e Nord-Ovest altrove.





Mare: mosso al mattino con moto ondoso in progressiva attenuazione fino a poco mosso tra pomeriggio e sera.





Attendibilità: alta.





Avvisi: allerta arancione per piene dei fiumi, gialla per frane e piene dei corsi minori .











Sabato 17 dicembre





Stato del cielo e precipitazioni: molto nuvoloso o coperto con possibili deboli piogge sparse, piu’ probabili tra mattino e pomeriggio nell’entroterra.





Temperature: in diminuzione, con valori minimi compresi tra 5 e 7 gradi; massime attorno a 6 / 8 gradi nell’entroterra e 9 / 10 gradi lungo la costa.





Venti: deboli da Nord-Ovest con temporanei rinforzi. Dalla sera tenderanno a ruotare da Nord-Est con raffiche moderate su mare e costa.





Mare: poco mosso con moto ondoso in aumento dal pomeriggio, fino a mosso sotto costa e molto mosso al largo in serata.





Attendibilità: medio-alta.



Domenica 18 dicembre





Stato del cielo e precipitazioni: nuvolosita’ irregolare con schiarite piu’ ampie nelle ore centrali di giornata su pianura e costa. Addensamenti piu’ consistenti permarranno per l’intera giornata sull’entroterra e le aree appenniniche, con bassa probabilita’ di isolati piovaschi.





Temperature: minime in diminuzione e probabilmente registrate in tarda sera, attorno a -1 / 2 gradi nell’entroterra e comprese tra 2 e 4 gradi altrove. Massime stazionarie e probabilmente registrate nella prima parte di giornata, attorno a 5 / 7 gradi nell’entroterra e tra 8 e 10 gradi altrove.





Venti: deboli-moderati da Nord-Est con rinforzi su mare e costa nella prima parte di giornata, in progressiva rotazione da Nord-Ovest nel corso del giorno.





Mare: molto mosso con moto ondoso in attenuazione nel corso del pomeriggio, fino a poco mosso in serata.