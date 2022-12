Un video per Mattia: Diego Abatantuono saluta il ragazzo vittima dell'aggressione di Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

15 Dicembre 2022

Video di auguri e saluti da parte di personaggi famosi è l'iniziativa "orchestrata" dall'attore clementino Fabio De Luigi a favore del suo concittadino Mattia, il 33enne affetto da autismo che lo scorso 20 novembre è stato vittima di una crudele aggressione da un gruppo di giovani, fatti per i quali sono in corso le indagini dei Carabinieri.



Tra i video c'è quello registrato dall'amico e collega Diego Abatantuono, con l'invito allo stadio San Siro, rivolto al giovane santarcangiolese, tifoso del Milan, per il prossimo derby con l'Inter: "Ciao Mattia, mi raccomando, forza. E Forza Milan", esordisce il protagonista di Eccezzziunale veramente e Mediterraneo. "Quando vieni a Milano, andiamo allo stadio assieme con Fabio. Fabio tu sai che è simpatico, bravo, buono e abbastanza bello: però è interista", scherza Abatantuono.



Coinvolti nell'iniziativa anche due ex calciatori rossoneri: Demetrio Albertini e Marco Borriello. "Ciao Mattia, ti mando un grandissimo abbraccio. Spero di vederti presto", le parole dell'ex centrocampista rossonero. "Ciao Mattia, volevo salutarti e dirti di non mollare. Siamo delle rocce, mi raccomando", il messaggio di Borriello.