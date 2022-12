Giudici in azione per decretare la miglior vetrina natalizia: a Rimini si assegna l'Oscar

Attualità

Rimini

| 14:34 - 15 Dicembre 2022

Oscar della Vetrina 2022, Rimini.

A dieci giorni dal Natale la città si è accesa ed addobbata a festa ed ha preso il via il concorso più atteso dai negozianti: Oscar della Vetrina.



Già dalle 9.00 di oggi (15 dicembre) infatti gli studenti dell’Istituto Versari Macrelli di Cesena sezione ‘Operatore Punto Vendita’ erano sulle vie del centro con le loro cartelline (coordinati dai professori) per valutare le vetrine natalizie. Con un po’ di amarezza davanti alle serrande chiuse, l’occasione è servita anche per far capire ai giovani l’importanza dello shopping di vicinato e la difficoltà che incontrano le attività da quando sono in competizione con lo shopping online.



I ragazzi erano suddivisi in più gruppi per raggiungere le botteghe dei borghi. I parametri di valutazione oltre alla disposizione degli spazi e gli abbinamenti cromatici saranno anche l’impegno e la creatività. Gli esercenti alla vista dei ragazzi uscivano dalle botteghe o accendevano le luci, gonfiandosi d’orgoglio quando fioccavano i complimenti.



‘Quest’anno – afferma Antonio Cuccolo, coordinatore di Zeinta di Borg che ha organizzato l’iniziativa - abbiamo riscontrato meno entusiasmo da parte degli imprenditori nell’allestire le vetrine, molti di loro si sono impegnati molto poco e con questo includo anche le grandi catene e grandi firme, probabilmente in parte a causa degli alti consumi energetici’. A credere nella bontà dell’iniziativa quest’anno Romagna Banca, da sempre vicina alle attività commerciali.



Il 23 dicembre sarà decretato il vincitore: la proclamazione avverrà attraverso un comunicato stampa. Ai primi tre classificati premi della Azienda Vinicola Case Marcosanti.