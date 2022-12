Una gita in Comune: gli alunni della Colombo in visita alla sede di Misano Adriatico Guida d'eccezione per scoprire la macchina comunale: il sindaco Fabrizio Piccioni

Attualità Misano Adriatico | 14:09 - 15 Dicembre 2022 Incontro con gli alunni dell'Istituto Colombo, Misano Adriatico. Le quinte elementari dell'Istituto Comprensivo Colombo hanno fatto visita questa mattina (15 dicembre) alla sede del Comune di Misano Adriatico, nell'ambito di un progetto volto a conoscere il funzionamento della macchina comunale. Ad accogliere i bambini, circa 80, è stato il sindaco Fabrizio Piccioni, che ha illustrato ai giovani visitatori i compiti del primo cittadino, della giunta e del consiglio comunale e tutte le attività del Comune. Sono seguite tante domande, il particolare sul ruolo e sulla responsabilità del sindaco, ma anche sulle opere pubbliche, le piste ciclabili e le attività per il rispetto dell'ambiente. "È stato bello riscontrare interesse ma anche preparazione per questo incontro – commenta il sindaco Fabrizio Piccioni -. Ogni anno svolgiamo questi incontri con i ragazzi delle scuole medie, anche grazie al progetto che vede l'elezione del sindaco dei ragazzi, ma è un bene che sin dalle elementari i bambini mostrino curiosità e partecipazione alla vita del Comune in cui vivono. Un ringraziamento particolare agli insegnanti per questa fondamentale azione di educazione civica che svolgono con le scuole: avvicinare i bambini alla cosa pubblica li aiuta a crescere e a diventare cittadini consapevoli e responsabili". Gli incontri con le classi quinte elementari proseguiranno nell'anno nuovo con la Scuola di Misano Monte e la Scuola Gabelli.