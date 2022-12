Una serata dedicata a John Belushi al cinema Fulgor di Rimini

Eventi

Rimini

| 10:47 - 15 Dicembre 2022

John Belushi.

Irriverente icona pop, genio comico, esempio di una vita al massimo bruciata troppo presto. Sarà dedicata a John Belushi la serata di musica e cinema al Fulgor di Rimini, martedì 20 dicembre. Alle 21 il concerto tributo di G & The Doctor, Gloria Turrini e Mecco Guidi. Partendo dalle radici del blues lasciano contaminare il proprio percorso con altre sonorità, talvolta anche più moderne, di matrice black tra jazz di inizio secolo, gospel, soul e funk degli anni '60 e '70. Il loro viaggio ha toccato tantissime sfumature della musica nera per arrivare, con il nuovo "G and the Doctor", alle "origini" con il blues rurale, il jazz di New Orleans e il Rock n'Roll.



A seguire, la proiezione in anteprima del primo documentario autorizzato "Belushi", in lingua originale con sottotitoli in italiano. Testimonianze, interviste, istantanee, immagini inedite a corredare la ricostruzione della vita di John Belushi, che oggi avrebbe 71 anni se non se ne fosse andato nel 1982, a 33 anni, per overdose, dopo una vita condotta al massimo, costellata di grandi successi e drammatici tonfi in carriera.



Il suo mito nasce alla radio in National Lampoon Radio Hour e in televisione nel 1975 con il Saturday Night Live, factory memorabile di diversi grandi talenti. In quegli anni prendono vita maschere indimenticabili, basta ricordare Futaba, il samurai che utilizzava un giapponese inventato, sempre pronto all'harakiri, per non parlare delle imitazioni di Marlon Brando, Rod Steiger e Joe Cocker, quando si muoveva nei concerti e si lasciava innaffiare da lattine di birra. Le stesse lattine riusciva a schiacciarsi in testa anche nei suoi esordi cinematografici, che resteranno per sempre indelebili nell'immaginario collettivo.



Biglietti online , non si accettano prenotazioni. La biglietteria presso il Cinema Fulgor apre un'ora prima dell'inizio degli spettacoli in base alla programmazione del giorno.