Bikejoring, medaglia d’argento per Paola e Icy al Trofeo Canicross Romagna

| 10:27 - 15 Dicembre 2022

Domenica, 11 dicembre 117 binomi (composti da atleta e cane) si sono sfidati nella pineta di Milano Marittima nelle discipline del canicross, bikejoring e scooter. Il binomio sammarinese composto da Paola Carinato e Icy si è messo in luce per caparbietà sul percorso di 4 km fatto di fango e curve repentine. Una temperatura vicino allo zero ha messo i concorrenti nelle condizioni di quelle che dovranno affrontare ad ottobre 2023 in Germania, in occasione dei Mondiali ICF (International Canicross Federation).

“ E ‘ la nostra terza gara in bike e siamo partiti per ultimi della nostra categoria. Ci siamo ritrovati un percorso reso fangoso dalla pioggia e dal passaggio dei binomi precedenti. Inoltre, fin da subito abbiamo iniziato a dover affrontare i sorpassi di binomi partiti prima di noi. E’ sempre un’azione tecnica difficile perché i cani possono entrare in contatto. In questo caso, Icy si è comportato benissimo, correndo per la traiettoria più veloce” dichiara Paola.

Il risultato finale premia l’affiatamento di Paola e Icy con 4 km percorsi in 10’55’’ e la medaglia d’argento.