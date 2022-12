Riccione Turismo oltre 35mila richieste di preventivo nel 2022

Turismo

Riccione

| 10:22 - 15 Dicembre 2022

Il consorzio Riccione Turismo progetta il 2023 e si pone nell'ottica dei grandi traguardi a tutto tondo.



Progetti Estate, Bassa Stagione e Paesi di lingua tedesca (DACH)



"Per i cinque obiettivi da cui muove l'azione complessiva sul 2023 - spiega Franco Vanucci, Presidente del Consorzio - intendiamo la maggior soddisfazione dei soci in termini di conversioni (dal contatto alla prenotazione) e un incremento delle strutture ricettive a 3 e 4 stelle. A ciò aggiungiamo il maggior coinvolgimento fra le singole entità ricettive e gli extra-ricettivi, completando il quadro d'insieme con l'aumento nella profilazione della domanda e il ritorno sui Paesi DACH (Germania, Austria e Svizzera)".



"La nuova strategia prende invece l'avvio dai cinque progetti di marketing che abbiamo indicato: tre per l'Estate, uno per la Bassa Stagione e, appunto, uno per il mercato DACH. A sostegno di essi, nel primo caso avremo le campagne advertising estate (periodo giugno-settembre) differenziate su diversi target di riferimento, nel secondo caso campagne adv primavera e autunno/inverno, mentre nel terzo caso le campagne di respiro internazionale sui mercati di lingua tedesca a noi tradizionalmente fedeli turisticamente. Sui progetti Bassa Stagione e Paesi DACH sarà a disposizione dei soci un professionista che confezionerà le offerte vacanza a tema per ogni hotel".



Comunicazione mirata per ogni target: Smart, Classic, Deluxe



"È un'altra novità del 2023: attraverso 3 percorsi di marketing differenziati per target di riferimento - con punto d'arrivo e investimenti a loro volta diversificati - andremo a offrire una categorizzazione degli hotel all'interno del portale VisitRiccione: Smart, Classic e Deluxe".



Nuova logica del blog e influencer marketing



"Qui, grazie a un preciso lavoro di posizionamento organico, puntiamo a coniugare l'informazione all'ispirazione che la destinazione Riccione suscita. Il nuovo blog di visitriccione.com avrà contenuti originali, integrati alle pagine commerciali del portale.".



Come è andato il 2022?



"Brevissimo focus sul 2022: abbiamo messo online il nuovo portale visitriccione.com. Ricevuto oltre 35mila richieste di preventivo dirette, un +41% sul 2021 (14,22% il tasso di conversione, +2,6% rispetto l'anno precedente). Ventimila euro d'investimento in campagne marketing, 9 invii per le nostre newsletter (open rate medio vicino al 17%) e oltre 500 nuovi scatti fotografici dedicati a Riccione. Completo - conclude Vanucci - annotando i 6 mesi di formazione welevel - più 3 giornate in aula - e le 20mila mappe della città distribuite agli ospiti".